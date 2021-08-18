Экономист Борис Кушнирук прокомментировал такую тенденцию и заметил, что с точки зрения сегодняшних событий, то есть в этом году, – это позитивная ситуация, потому что цены на сырье растут.

Что касается вопроса, как долго продержится "ценовой тренд" на сырьевом рынке, эксперты в основном прогнозов не дают. Однако отмечают, что экономика циклична. И уже через несколько месяцев мы сможем наблюдать падение цен. Например, кукуруза уже начала дешеветь. Какая ситуация будет дальше, зависит от множества факторов: погоды, фактического урожая и даже финансовых стимулов, которые применяют страны в условиях коронакризиса, отмечают специалисты.

Нужно понимать, что сырьевые товары имеют две особенности. Во-первых, они имеют определенные тренды, и за ростом неизбежно наступает падение цен, соответственно, за ними падает потом и украинская экономика. Потому что обваливается экспорт, а импорт мы так сократить не можем, поэтому, соответственно, падают доходы предприятий, доходы бюджета и так далее,

– экономист Борис Кушнирук.

Сейчас мировая экономика находится в процессе т. н. перехода на другое технологическое устройство. Поэтому отечественным экспортерам стоит готовиться к резкому изменению цен – в обе стороны. Специалисты предполагают, что в среднесрочной перспективе многие рынки ожидает спад, а их ключевых игроков – очередное сокращение валютных поступлений.