Чем уникальны украинцы: интересный результат

Как украинцы воспринимают изменения, верят ли власти и готовы ли требовать от чиновников выполнения обещаний. Корреспондент 24 канала проанализировала последние тенденции и сформировала портрет среднестатистического украинца.

Нас 42 миллиона. Ежедневно мы видимся в метро, ​​на улицах города или на работе. Мы можем знать друг друга всю жизнь, или увидеться лишь раз. Но редко мы задумываемся, что нас всех объединяет. Поэтому, давайте разберемся, какие мы, украинцы, на самом деле.

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Им по 35 лет. С высшим образованием, живут и работают в городе. А еще есть как минимум один ребенок. Но отличает нас от других острое чувство патриотизма. После событий 2014 года все больше людей идентифицируют себя "украинцем" и меньше "советским человеком".

Среднестатистический украинец имеет минимум одного ребенка

В результате войны на Донбассе и оккупации Крыма, украинцы все больше доверяют армии. А вот доверять другим государственным структурам, таким как Верховная Рада или правительство, мы так и не научились. И это устойчивая тенденция, которая длится все 27 лет независимости.

Украина долгое время была местом чужих империй. И любой представитель власти на протяжении веков всегда воспринимался как тот, кто обслуживает интересы чужой и не редко вражеской столицы,

– отметил журналист Павел Казарин.

И когда уже терпеть нет возможности, мы объединяемся и миллионами выходим на Майдан. Их за 27 лет было уже два. Даже можем под давлением общественности устранить руководство государства, как было в 2014 году с Виктором Януковичем. Но после – расходимся по домам, и надеемся, что "сильная рука" изменит нашу жизнь.

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Казарин также сказал, что вера в сильную руку – это отголосок внутреннего запроса на безответственность. Если есть сильная рука, то от тебя уже ничего не зависит. Сильная рука загонит тебя в счастье даже помимо твоей воли.



У украинцев острое чувство патриотизма

Вера в некую "сильную руку" порождает другую проблему – украинцы имеют короткую политическую память. Достаточно лишь пообещать высокие пенсии и зарплаты, как забываются скандальные газовые контракты ли громкие коррупционные дела.

Обычно, голосование в Украине – это не голосования за того, кого я поддерживаю, но голосование против того, кого я ненавижу и кого не поддерживаю,

– отметил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Поэтому надо научиться не лениться, заниматься самообразованием и прекратить жаловаться на свою судьбу. В конце концов понять, что будущее страны зависит от каждого из нас.