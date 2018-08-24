14:59
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Чем уникальны украинцы: интересный результат

211 Читати новину українською

Как украинцы воспринимают изменения, верят ли власти и готовы ли требовать от чиновников выполнения обещаний. Корреспондент 24 канала проанализировала последние тенденции и сформировала портрет среднестатистического украинца.

Нас 42 миллиона. Ежедневно мы видимся в метро, ​​на улицах города или на работе. Мы можем знать друг друга всю жизнь, или увидеться лишь раз. Но редко мы задумываемся, что нас всех объединяет. Поэтому, давайте разберемся, какие мы, украинцы, на самом деле.

Читайте также: Военный парад ко Дню Независимости 2018: фото и видео самых ярких моментов

Им по 35 лет. С высшим образованием, живут и работают в городе. А еще есть как минимум один ребенок. Но отличает нас от других острое чувство патриотизма. После событий 2014 года все больше людей идентифицируют себя "украинцем" и меньше "советским человеком".

Среднестатистический украинец имеет минимум одного ребенка

В результате войны на Донбассе и оккупации Крыма, украинцы все больше доверяют армии. А вот доверять другим государственным структурам, таким как Верховная Рада или правительство, мы так и не научились. И это устойчивая тенденция, которая длится все 27 лет независимости.

Украина долгое время была местом чужих империй. И любой представитель власти на протяжении веков всегда воспринимался как тот, кто обслуживает интересы чужой и не редко вражеской столицы,
– отметил журналист Павел Казарин.

И когда уже терпеть нет возможности, мы объединяемся и миллионами выходим на Майдан. Их за 27 лет было уже два. Даже можем под давлением общественности устранить руководство государства, как было в 2014 году с Виктором Януковичем. Но после – расходимся по домам, и надеемся, что "сильная рука" изменит нашу жизнь.

Читайте также: Почему двум украинкам, которые получили стипендии в США отказали в визе

Казарин также сказал, что вера в сильную руку – это отголосок внутреннего запроса на безответственность. Если есть сильная рука, то от тебя уже ничего не зависит. Сильная рука загонит тебя в счастье даже помимо твоей воли.


У украинцев острое чувство патриотизма

Вера в некую "сильную руку" порождает другую проблему – украинцы имеют короткую политическую память. Достаточно лишь пообещать высокие пенсии и зарплаты, как забываются скандальные газовые контракты ли громкие коррупционные дела.

Обычно, голосование в Украине – это не голосования за того, кого я поддерживаю, но голосование против того, кого я ненавижу и кого не поддерживаю,
– отметил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

Поэтому надо научиться не лениться, заниматься самообразованием и прекратить жаловаться на свою судьбу. В конце концов понять, что будущее страны зависит от каждого из нас.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 24 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук