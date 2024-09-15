В конце августа президент Федерации шахмат Кыргызстана, Бабур Толбаев, предложил разрешить россиянам и белорусам вернуться к соревнованиям. Это предложение планируется вынести на Генассамблею для голосования, поэтому менее чем за две недели россиянам могут вернуть флаг и право на проведение соревнований.

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Реакция Гарри Каспарова

Шахматист отметил, что дорожит своими воспоминаниями о шахматной Олимпиаде и хотел бы просто насладиться этой Олимпиадой в Будапеште. Однако добавил, что политика и ценность человеческой жизни для него на первом месте.

Российская Федерация отстранена, как и на большинстве международных мероприятий, из-за геноцидной войны в Украине. Так и должно оставаться,

– заявил Гарри Каспаров.

Интересно. Новый председатель Федерации шахмат Украины, Александр Камишин, готовит ряд запросов и действий, чтобы россиянам и белорусам не отменили "нейтральность".

Напомним, что Генассамблея в Будапеште состоится 21-22 сентября.