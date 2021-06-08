В 2019 году в Чехии в городе Бржецлав проходил Чемпионат мира по высшему пилотажу, где собрались лучшие сборные по самолетному спорту со всех континентов.

Результат соревнований удивил тогда всех – украинская сборная забрала все золото впервые в истории Украины. Среди чемпионов тогда был и Тимур Фаткуллин – сегодня мастер спорта международного класса по самолетному спорту.

Семь лет в самолетном спорте, полтысячи часов полетов и международное признание. Видео экстремальных воздушных трюков команды Тимура сегодня безумно популярны во всем мире. Его шоу – это уже бренд. Таких, как Тимур в Украине единицы. А начиналось все с невероятной мечты мальчика летать.

У меня в поселке, в Черноморском, самолетов не было. Взлетной полосы даже не было. Но я занимался скалолазанием, техникой пешехого туризма, был в секции. Это был единственный способ для меня уехать из поселка куда-то на соревнования. Впервые, мне было 11 лет, я был моложе ориентировщиков в команде. И там в военном Макараси Як-52 пилотировал, дымел и пикировал на камеру, которая стояла на скале. Это были съемки фильма, как я тоже узнал. И вот тогда, сидя там на скале, был так впечатлен. Но мне не показалось, что я могу быть этим человеком, я смотрел на это, как на что-то магическое и думал: кто этот парень, который там сидит?,

– рассказывает Тимур.

Далее Тимур поехал в Америку, работал там и учил язык. В США спортсмен понял, что стать именно тем парнем в кабине самолета – реально.

В выпуске "Делаем украинское" он рассказал, что именно в США малая авиация доступна молодым людям, там все летают. Молодые инструкторы в 20 лет уже учат стариков, там пенсионеры летают и множество аэродромов.

Случайностей в жизни не бывает, Тимур вернулся в Киев и в тренажерном зале стал свидетелем рассказов частного пилота о его полете на самолете. Он подошел к нему и спросил, как пилот попал туда. Тот оставил ему контакты украинской школы пилотов.

Именно так Тимур вошел в мир спортивной авиации, и теперь 4 дня в неделю он тренируется на аэродроме под Киевом. Каждый полет – целая стратегия профессионалов.

"Комплексы фигур мы придумываем сами, есть каталог международный, в котором тысячи фигур и их комбинаций. У судей есть этот комплекс. И все, как нарисовано там, один в один судьи должны увидеть вживую. То есть, это твои ноты. Ты и знаешь их наизусть, но и подглядываешь, чтобы не забыть что-то", – говорит Тимур.

Такие экстремальные полеты – серьезный стресс для организма. Поэтому нужно быть физически закаленным, ведь во время авиатрюков нагрузка на организм и кровеносную систему возрастает в 8 раз, а мозг испытывает недостаток кислорода и даже слышно, как похрустывают позвонки.

Команда Тимура сложилась тоже не случайно. Кто-то остался еще из крымского детства, когда Тимур с парнями увлекались прыжками на велосипедах, а с кем-то его снова свел случай – на автозаправке спортсмен познакомился с мотобайкерами. Так началось новое зрелищое сотрудничество. Шоу с участием самолетов и мотоциклов, сногсшибательные полеты, прыжки с парашютами и зрелищные видео с миллионными просмотрами.

Тимур говорит, что именно с этой отправной точки благодаря роликам их стали узнавать во всем мире. Сейчас команда планирует экспортировать координованные шоу в Китай и в другие страны.

Парень уверен, что в Украине есть прекрасные авиационные традиции, большой опыт, а потому и перспективы.

Я наблюдаю сегодня новый виток. Очень много импортируется самолетов и люди начинают летать. Открываются новые школы, создается сильное комьюнити, которое сможет лоббировать интересы частных пилотов и развивать сферу. И это является входом для молодых людей,

– сказал Тимур.

Его мечты детства осуществились. Тимур не только ездит на мотоцикле, как когда-то хотел, а стал чемпионом мира по высшему пилотажу. И даже продолжает играть в музыкальной группе, которую когда-то в детстве они создали с друзьями. И только одна мечта Тимура пока не осуществлена.

"Я очень хотел бы пролететь над бабушкиным домом, который ждет меня. Я несколько лет не ездил в Крым. И в один день я все еще мечтаю, что я прилечу туда, сяду, родители там разобьют огни. Будут сумерки. Я сяду на поле куда-то, и они будут встречать меня. И это будет большой, сбывшейся мечтой".

А пока мечты ждут осуществления, Тимур приобретает мировую славу. Не только себе, но и Украине и в мире он делает украинское.