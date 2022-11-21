Англия – Иран. 15:00

Начать второй игровой день выпало матчу между сборными Англии и Ирана. Первые являются одним из фаворитов турнира. Иран же – откровенный аутсайдер, который может доставить немало хлопот соперникам.

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Обе команды выступают в группе B. Для обеих команд это будет первый матч на турнире. А до этого они не играли между собой.

Игра состоится на стадионе "Халифа"

Сенегал – Нидерланды. 18:00

Когда составляли календарь чемпионата мира 2022 года, то планировали, что турнир начнется 21 ноября, и в этот день будет сыграно четыре матча. И именно игра между сборными Сенегала и Нидерландов должна была стать матчем-открытием турнира и начаться в 12:00. Но из-за Катара матч-открытие перенесли на 20 ноября, а игру Сенегал – Нидерланды сместили на 18:00.

Нидерланды на этом турнире не среди откровенных фаворитов. Но это команда-претендент, у которой достаточно опытных игроков, так и молодых талантов. Из группы "оранье" должны выходить.

Сенегал тоже был среди претендентов на то, чтобы выйти в 1/8 финала. Но это было до того, как травму получил Садьо Мане – главная звезда "львов Теранги". Тем интересно будет посмотреть, на что способна эта сборная без него.

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Игра состоится на стадионе "Аль-Тумама".

США – Уэльс. 21:00

Смотря на этот матч, украинцы имеют право заявлять, что "на их месте должны быть мы". Ведь именно Уэльс победил сборную Украины в финале плей-офф квалификации на ЧМ-2022.

Матч интересен тем, что именно в случае фиаско Сенегала, эти сборные будут определять вторую команду, которая выйдет в плей-офф.

Матч США – Уэльс сыграют на стадионе "Ахмад бин Али".