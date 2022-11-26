24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков в седьмой день чемпионата мира. 26 ноября зрители увидят попытку реванша Месси и компании, битву двух аутсайдеров группы D и действующих чемпионов мира.

Тунис – Австралия

Начало : 12:00

Стадион : Аль-Джануб (Аль-Вакра)

В первом туре Тунис приятно удивил. "Орлы Карфагена" дали равный бой полуфиналисту последнего Евро Дании и смогли добыть нулевую ничью.

Этот результат дает африканцам надежду на борьбу за плей-офф. Для этого команде Джалеля Кадри нужно обязательно побеждать Австралию и надеяться на победу французов в параллельной игре.

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Что касается "Соккеруз", то они также понравились в первом туре, но только в начале матча. Подопечные Арнольда повели в счете в матче с Францией, однако после ошибок в защите и первого пропущенного мяча поплыли.

Матч аутсайдеров группы D будет горловым, поскольку ни одна из команд не устроит ничью. Для прохода в плей-офф нужно побеждать, и здесь чуть больше шансов дают Тунису.

У команды более сбалансированный состав, а тренер поставил сборной неплохую игру в обороне. Австралийцы же банально уступают по уровню, а при первой проблеме могут сложить оружие.

Наиболее вероятным итогом была бы ничья. Однако важность противостояния в сочетании с ситуацией "господин или пропал" может добавить красок поединка и все же подарить нам победителя.

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Польша – Саудовская Аравия

Начало : 15:00

Стадион : Эдьюкейшн Сити Стедиум (Аль-Раян)

Наши соседи будут противостоять во втором туре главной сенсации 1 тура. Сауды врасплох преодолели грозную Аргентину и теперь спутали все карты в квартете.

Команда Эрве Ренара теперь является одним из фаворитов по выходу в плей-офф, но для этого нужно хотя бы не проиграть в последних играх. Хватит ли команды на второй подряд бой с серьезным соперником?

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Вполне возможно, что команда Чеслава Михневича пока не очень впечатляет. В первом туре "Кадра" не выглядела сильнее мексиканцев, а свой момент с пенальти не реализовал Роберт Левандовски.

По сути, с поляками злую шутку может сыграть как раз зависимость от форварда Барселоны. Аравийцы уже показали, что могут разбираться с командой, где одна ярко выраженная звезда.

Сломать планы соперника смогут 2-3 гола в первом тайме. Это то, что должна сделать Аргентина, но остановилась на одном мяче в первой игре. Если полякам не удастся быстро прибить соперника, шансы на победу будут таять больше.

Франция – Дания

Начало : 18:00

Стадион : Стадион 974 (Доха)

Подопечные Дидье Дешама едва не создали проблемы в первой игре, однако смогли довольно быстро исправить проигрышную ситуацию с Австралией. Теперь "Ле Блэ" ожидает битва с более сильным оппонентом.

Датчане не смогли одержать победу в игре с Тунисом, но от этой команды можно ожидать чего угодно. В том числе и победы на французах, что они показали дважды в последней Лиге наций.

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Поражение не закроет перед датчанами дверь в плей-офф, но заставит команду Юлманда зависеть в последнем туре от игры Тунис – Франция. И там уже чемпионы мира могут расслабиться и помочь своей бывшей колонии.

Тем более, "Ле Блэ" продолжает страдать из-за травм. Так и не сыграют на ЧМ Нкунку, Бензема и Люка Эрнандеса, к тому же под вопросом и участие Комана. Конечно, у Дешама очень большой выбор качественных исполнителей, но неуступчивые датчане могут найти слабые места даже у такой машины.

Следите с нами Франция – Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Аргентина – Мексика

Начало : 21:00

Стадион : Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)

Фиаско в первом туре загнало "альбиселесте" в тупик и не оставляет права на потерю очков. Месси и компании очень нужно побеждать мексиканцев, чтобы остались шансы на первое место в группе. Во Францию ​​они вряд ли хотят выйти.

В защиту чемпионов Копа Америка можно сказать, что они не были безнадежными в первой игре, а скорее просто не добили оппонента и недооценили его. Потенциал Аргентины всем известен и она способна переиграть чуть ли не кого-либо при правильном настроении.

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К тому же, противостоять Месси и компании будут средние мексиканцы. Подопечные Херардо Мартино показали среднюю игру с поляками и хоть и имели больше моментов, но могли бы проиграть, если бы Очоа не потянул пенальти.

Команда сейчас проходит через смену поколений, а их аргентинский наставник делает ставку на игру в обороне. Как следствие, в последние 9 официальных матчах команда семь раз не пропускала, но при этом больше двух забила только скромному Суринаму.

Аргентина – Мексика: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022