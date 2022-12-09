24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 18-й игровой день. 9 декабря уже определятся первые полуфиналисты Мундиаля.
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Хорватия – Бразилия
Начало: 17:00
Стадион: Эдьюкейнш Сити Стедиум (Аль-Раян)
Серебряный призер прошлого чемпионата мира сборная Хорватии не слишком убедительно смотрится на нынешнем Мундиале. Команда Златко Далича на групповом этапе дважды сыграла в нулевую ничью с Бельгией и Марокко. Только против аутсайдера группы F сборной Канады "клетчатые" показали атакующий футбол и выиграли со счетом 4:1.
В 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли Японию. Но в этой победе самая большая заслуга голкипера "клетчатого" Ливаковича, отразившего три удара японцев. Дополнительное время и напряжение во время футбольной лотереи может сказаться на игре команды. А как тяжело отбиваться от атак бразильцев в течение 90 минут, могут поведать корейцы.
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"Пентакампионы" на данный момент подтверждают статус главного фаворита Мундиаля-2022. Подопечные Тите на одном дыхании прошли групповой раунд чемпионата. А на стадии 1/8 финала "селесао" играя разобралась с Южной Кореей (4:1). Команда имеет настолько мощный состав, что даже отсутствие травмированного Габриэля Жезуса не должно отразиться на игре.
Хорватам будет сложно противостоять сборной Бразилии. Команде Далича остается надеяться на улыбку удачи и на своего голкипера Ливаковича.
Нидерланды – Аргентина
Начало: 21:00
Стадион: Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)
Афиша такого матча вполне могла бы украсить финал чемпионата мира в Катаре. Но соперники встретятся на стадии четвертьфинала и дальше пойдет только один.
Этот матч может стать последним в тренерской биографии знаменитого Луи ван Гала, пообещавшего, что чемпионат мира будет его лебединой песней. Тем более, когда есть мотивация поквитаться аргентинцам за досадное поражение на ЧМ-2014. Тогда "оранье" уступили "альбиселесте" в серии послематчевых пенальти. А тренировал нидерландцев "Тюльпанный генерал", как называют ван Гала.
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Аргентинцы не без труда преодолели Австралию (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Создается впечатление, что наиболее мотивированным игроком "альбиселесте" является ее капитан Лионель Месси. Как "вишенки на торте", его блестящей карьере не хватает золотых наград Мундиаля.
Вылет Аргентины будет означать завершение карьеры в сборной феноменального Лео. В этом он схож с наставником "оранье" Луи ван Галом.