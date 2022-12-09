24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 18-й игровой день. 9 декабря уже определятся первые полуфиналисты Мундиаля.

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Хорватия – Бразилия

Начало: 17:00

Стадион: Эдьюкейнш Сити Стедиум (Аль-Раян)

Серебряный призер прошлого чемпионата мира сборная Хорватии не слишком убедительно смотрится на нынешнем Мундиале. Команда Златко Далича на групповом этапе дважды сыграла в нулевую ничью с Бельгией и Марокко. Только против аутсайдера группы F сборной Канады "клетчатые" показали атакующий футбол и выиграли со счетом 4:1.

В 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли Японию. Но в этой победе самая большая заслуга голкипера "клетчатого" Ливаковича, отразившего три удара японцев. Дополнительное время и напряжение во время футбольной лотереи может сказаться на игре команды. А как тяжело отбиваться от атак бразильцев в течение 90 минут, могут поведать корейцы.

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"Пентакампионы" на данный момент подтверждают статус главного фаворита Мундиаля-2022. Подопечные Тите на одном дыхании прошли групповой раунд чемпионата. А на стадии 1/8 финала "селесао" играя разобралась с Южной Кореей (4:1). Команда имеет настолько мощный состав, что даже отсутствие травмированного Габриэля Жезуса не должно отразиться на игре.

Любопытно. Сборная Хорватии во время выступлений на чемпионатах мира уже выигрывала серебряные (2018) и бронзовые (1998) награды. Только медалей высшей пробы нет в коллекции "клетчатых".

Хорватам будет сложно противостоять сборной Бразилии. Команде Далича остается надеяться на улыбку удачи и на своего голкипера Ливаковича.

Нидерланды – Аргентина

Начало: 21:00

Стадион: Лусаил Айконик Стедиум (Лусаил)

Афиша такого матча вполне могла бы украсить финал чемпионата мира в Катаре. Но соперники встретятся на стадии четвертьфинала и дальше пойдет только один.

Этот матч может стать последним в тренерской биографии знаменитого Луи ван Гала, пообещавшего, что чемпионат мира будет его лебединой песней. Тем более, когда есть мотивация поквитаться аргентинцам за досадное поражение на ЧМ-2014. Тогда "оранье" уступили "альбиселесте" в серии послематчевых пенальти. А тренировал нидерландцев "Тюльпанный генерал", как называют ван Гала.

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Аргентинцы не без труда преодолели Австралию (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022. Создается впечатление, что наиболее мотивированным игроком "альбиселесте" является ее капитан Лионель Месси. Как "вишенки на торте", его блестящей карьере не хватает золотых наград Мундиаля.

Вылет Аргентины будет означать завершение карьеры в сборной феноменального Лео. В этом он схож с наставником "оранье" Луи ван Галом.

История встреч. Нидерланды и Аргентина отыграли 9 очных встреч. На счету "оранье" четыре победы. Два поединка завершились вничью. "Альбиселесте" праздновали победу трижды, причем два раза после серии послематчевых пенальти. Так что нидерландцам лучше не доводить матч до футбольной лотереи.