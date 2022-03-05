Об этом в комментарии изданию Reuters сообщил неназванный чиновник министерства обороны США.

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У украинцев до сих пор большая часть их Воздушных сил находится в боеспособном состоянии: включая самолеты, вертолеты, беспилотники и системы противовоздушной обороны,
– сказал чиновник.

По его словам, сейчас российские оккупанты находятся в небе над Украиной под угрозой уничтожения. Несмотря на то, что захватчики преобладают в количестве, они не могут противостоять пилотам ВСУ.

Напомним, что украинский летчик "Призрак Киева" сбил уже 21 самолет путинских бешеных псов.

Потери врага в технике:

  • самолеты – 33;
  • вертолеты – 37;
  • танки – 251;
  • ББМ – 939;
  • средства ПВО – 18;
  • РСЗО – 50;
  • автомобильная техника – 404;
  • цистерны из ГСМ – 60.

ВСУ

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