Примечательно, что в приложении "Киев Цифровой" появилось доступное полезное обновление для документирования военных преступлений РФ в Украине.

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Заместитель главы КГГА и CDTO Киева Петр Оленич рассказал, что приобщиться к сбору военных преступлений можно в приложении "Киев Цифровой". Сделать это можно в разделе "Помощь армии".

Ваши фото/видео преступных действий будут оформлены в соответствии с международными стандартами и станут доказательствами для наказания агрессора в судах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, для сбора доказательной базы совершения военных преступлений российской армии в Украине создана официальная платформа warcrimes.gov.ua.

Что является военным преступлением РФ

Военные преступления – это сознательное и грубое нарушения правил ведения военных действий и международного гуманитарного права, направленные непосредственно против гражданского населения.

Военным преступлением считают:

повреждение объектов гражданской инфраструктуры;

преднамеренное убийство, пытки и лишение свободы гражданского населения;

расположение и использование войск и техники в жилых кварталах;

насилие в отношении медиков и медицинской инфраструктуры;

использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и эмблем ВСУ, полиции и других служб Украины, эмблем гуманитарных/медицинских учреждений;

умышленные удары по зданиям, имеющим религиозное, образовательное, культурное, научное или благотворительное назначение, историческим памятникам, госпиталям и т.д.;

захват имущества и ограбление.

Чтобы зафиксировать военное преступление, можно подавать фото и видео с места событий, письменные и устные показания потерпевших или материальные показания (документы, остатки снарядов, гильзы, обломки вещей, построек).



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