На видео заметно, что местным помогают перебираться на другие берега украинские военные.
Жители Ирпеня сняли на видео авианалет российских оккупантов
Оккупанты продолжают обстреливать украинские территории с помощью авиации. Ракеты разрушают жилые дома, города и другую инфраструктуру.
Как люди убегают от оккупантов через разрушенный мост на Черниговщине:
Добавим, что в районе черниговского политеха оккупанты попали в райотдел полиции и админздание районной больницы. По данным Черниговской ОГА, из-за обстрелов умер один человек, пятеро получили травмы. Данные о пострадавших все еще уточняются.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!