На видео заметно, что местным помогают перебираться на другие берега украинские военные.

Жители Ирпеня сняли на видео авианалет российских оккупантов

Оккупанты продолжают обстреливать украинские территории с помощью авиации. Ракеты разрушают жилые дома, города и другую инфраструктуру.

Как люди убегают от оккупантов через разрушенный мост на Черниговщине:



Добавим, что в районе черниговского политеха оккупанты попали в райотдел полиции и админздание районной больницы. По данным Черниговской ОГА, из-за обстрелов умер один человек, пятеро получили травмы. Данные о пострадавших все еще уточняются.