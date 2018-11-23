16:19
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Через 5 лет средняя зарплата должна превышать 1000 долларов, – Тимошенко

      72 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Новая власть обеспечит постепенный рост заработных плат граждан и уже через 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые больше украинских в 3,5 раза и превышают 1000 долларов США.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, говорится на сайте партии.

      "Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая возле нас расположена, и которая имеет несколько более высокие доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую ​​же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет трудная задача, но другого выхода у нас просто нет", – подчеркнула политик.

      Также, по словам лидера "Батькивщины", сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, сегодняшние пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет ограблений властью, а "мы их поблагодарили за это жалкими копейками, на которые они не могут даже вдоволь поесть, и сокращением субсидий ЖКХ".

      Новый порядок будет базироваться не в увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

      Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии он, или в процессе трудового стажа, или в его начале. Для каждого будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будут посчитаны все взносы, частично индексированные и осовремененные, и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке,
      – заверила председатель партии.

      Юлия Тимошенко заявила, что новая власть пересмотрит и всю систему социальной защиты и возобновит действие отмененных Петром Порошенко законов, которые поддерживали самые незащищенные категории украинцев.

      "Все законы, посвященные социальной защите людей, которые были отменены в 2015-2018 годах, уже в 2019 году будут обновлены законами о бюджете. Мы не дадим больше издеваться над людьми, как они это делают последние 5 лет. Мы создадим систему защиты", – подытожила Юлия Тимошенко.

      Теги: Деньги Новости политики Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      сегодня , 16:18 Министерство по делам ветеранов возглавила Ирина Фриз: что о ней известно
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сегодня , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 1533
      Черная пятница 2018: дата в Украине
      сегодня , 13:16 Черная пятница 2018: дата в Украине
      22105
      Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      сегодня , 12:01 Чтобы понять Украину, нужно вынырнуть из соцсетей и включить телевизор
      Блог Медіа 1177
      Судостроение России – на дне
      сегодня , 10:01 Судостроение России – на дне
      Злой Одессит 1244
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      Американские СМИ назвали вероятных российских спонсоров Трампа
       23 сентября , 10:09
      Владельцы агрохолдинга "Мрия" вели шикарную жизнь на деньги инвесторов, – СМИ
       14 сентября 2016 , 14:08
      Виновные в преступлениях против участников Революции Достоинства будут наказаны
       сегодня , 14:45
      Новая власть создаст условия для самореализации украинцев в своем государстве, – Тимошенко
       сегодня , 14:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук