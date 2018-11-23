Через 5 лет средняя зарплата должна превышать 1000 долларов, – Тимошенко

Новая власть обеспечит постепенный рост заработных плат граждан и уже через 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые больше украинских в 3,5 раза и превышают 1000 долларов США.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, говорится на сайте партии.

"Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая возле нас расположена, и которая имеет несколько более высокие доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую ​​же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет трудная задача, но другого выхода у нас просто нет", – подчеркнула политик.

Также, по словам лидера "Батькивщины", сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, сегодняшние пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет ограблений властью, а "мы их поблагодарили за это жалкими копейками, на которые они не могут даже вдоволь поесть, и сокращением субсидий ЖКХ".

Новый порядок будет базироваться не в увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии он, или в процессе трудового стажа, или в его начале. Для каждого будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будут посчитаны все взносы, частично индексированные и осовремененные, и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке,

– заверила председатель партии.

Юлия Тимошенко заявила, что новая власть пересмотрит и всю систему социальной защиты и возобновит действие отмененных Петром Порошенко законов, которые поддерживали самые незащищенные категории украинцев.

"Все законы, посвященные социальной защите людей, которые были отменены в 2015-2018 годах, уже в 2019 году будут обновлены законами о бюджете. Мы не дадим больше издеваться над людьми, как они это делают последние 5 лет. Мы создадим систему защиты", – подытожила Юлия Тимошенко.