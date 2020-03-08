Из-за коронавируса мировая экономика может потерять сумму, равную двум ВВП России

Пандемия коронавируса существенно повлияет на мировую экономику. В 2020 году потери могут равняться почти двум ВВП России. Если говорить цифрами – это минус 3% или 2,7 триллиона долларов.

Прогноз имеет значительную степень неопределенности, однако текущее развитие экономики Китая выводит ее на рост всего в 1,2% по итогам первого квартала, пишет Bloomberg.

Важно Почти 9 триллионов долларов убытков за неделю: как коронавирус влияет на мировую экономику

Эксперты предположили, что в худшем варианте рост экономики США за год будет равен 0. Тогда как в Японии и Китае будет наблюдаться замедленный рост.

Сценарии развития событий

Быстрое восстановление

Если Китай возьмет эпидемию под контроль и возобновит производство до второго квартала, то страна потеряет лишь 0,7% ВВП. А по итогам года – это будет почти незаметно. Сейчас же Китай столкнулся не только с сокращением собственного производства, но и с падением заказов из-за рубежа.

Обратите внимание. Сейчас лекарств против китайского коронавируса нет. Впрочем Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.



Сейчас вакцины от коронавируса нет / Фото Unsplash

Ограниченное воздействие вируса

Если коронавирус повлияет на страны лишь частично, то мировой рост ВВП замедлится до 2,3%.

Тоже самое будет наблюдаться и в отдельных странах мира:

в Китае замедление ВВП на 1,5%;

в Японии – на 1%;

в Германии – на 1,2;

в России – на 0,9%.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Широкое распространение эпидемии

В этом сценарии прогнозируется значительное, но не пандемическое распространение коронавируса. Китай потеряет меньше других стран – 2% роста ВВП.

Еврозона и Россия гарантированно свалятся в рецессию, то есть будет относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.

Распространение коронавируса в мире – смотрите карту:

Пандемия

В случае пандемии, то есть распространения коронавируса во всем мире, рост мирового ВВП скатывается к нулевой отметке.

Хуже всего будет экономикам стран Восточной Европы, а Россия потеряет почти 5% роста в сравнении с базовым прогнозом на 2020 год. Лучше других чувствуют себя Китай и США, которые потеряют 2,4% роста ВВП.

Все, что нужно знать о коронавирусе

По состоянию на 7 марта количество больных китайским коронавирусом выросло до 100 тысяч 840 человек , умерли – более 3 тысяч человек. Впрочем, выздоровели более 55 тысяч человек.

, умерли – более 3 тысяч человек. Впрочем, выздоровели более 55 тысяч человек. Коронавирус распространился на большинство европейских стран. Его зафиксировали даже на маленьких островах. Среди стран Европы больше всего от Covid-19 страдают Италия, Франция и Германия.

В общем, уровень экономики стран Европы ухудшился вследствие распространения нового коронавируса. Есть вероятность того, что Европейский центральный банк вслед за Федеральной резервной системой США снизит базовую процентную ставку, чтобы избежать нового финансового кризиса.

В течение последних девяти дней фондовые рынки понесли убытки в размере 9 триллионов долларов.​

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала