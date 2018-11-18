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      Через несколько часов после задержания помощника Савченко отпустили

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      Помощника Савченко Валерия Мисийка задержали в Киеве
      Помощника Савченко Валерия Мисийка задержали в Киеве / Цензор.нет

      Днем 18 ноября правоохранители в Киеве задержали помощника нардепа Надежды Савченко Валерия Мисийка. Через несколько часов после задержания его отпустили.

      Информацию о том, что Мисийка отпустили, подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

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      Он отметил, что задержанного допрашивали "как участника конфликта".

      "Его доставили в Шевченковское управление полиции, как участника конфликта допросили и отпустили", – цитирует Ярослава Тракало "Громадское".

      Днем 18 ноября стало известно, что помощника Надежды Савченко Валерия Мисийка задержали правоохранители.

      Задержание состоялось в центре Киева после акции в поддержку Савченко, которая еженедельно проходит на Михайловской площади.

      Издание "Цензор.НЕТ" обнародовало фото и видео с задержания помощника нардепа, на которых видно, что при задержании произошла потасовка.

      Савченко помічник Місійко затримали

      Помощника Савченко Валерия Мисийка отпустили через несколько часов после задержания

      Помощника Надежды Савченко задержали в Киеве: смотрите видео

      По словам Веры Савченко Валерий Мисийко является помощником Надежды Савченко. Его фамилия указана на сайте Верховной Рады в перечне помощников-консультантов Савченко, работающих на общественных началах

      Теги: Задержание Савченко Новости Киева Надежда Савченко Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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