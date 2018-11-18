Через несколько часов после задержания помощника Савченко отпустили

Днем 18 ноября правоохранители в Киеве задержали помощника нардепа Надежды Савченко Валерия Мисийка. Через несколько часов после задержания его отпустили.

Информацию о том, что Мисийка отпустили, подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

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Он отметил, что задержанного допрашивали "как участника конфликта".

"Его доставили в Шевченковское управление полиции, как участника конфликта допросили и отпустили", – цитирует Ярослава Тракало "Громадское".

Днем 18 ноября стало известно, что помощника Надежды Савченко Валерия Мисийка задержали правоохранители.

Задержание состоялось в центре Киева после акции в поддержку Савченко, которая еженедельно проходит на Михайловской площади.

Издание "Цензор.НЕТ" обнародовало фото и видео с задержания помощника нардепа, на которых видно, что при задержании произошла потасовка.

Помощника Савченко Валерия Мисийка отпустили через несколько часов после задержания

Помощника Надежды Савченко задержали в Киеве: смотрите видео

По словам Веры Савченко Валерий Мисийко является помощником Надежды Савченко. Его фамилия указана на сайте Верховной Рады в перечне помощников-консультантов Савченко, работающих на общественных началах