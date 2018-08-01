Савченко написала Трампу письмо: известно содержание

Народный депутат без мандата Надежда Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просит американского лидера вернуть из России украинских политзаключенных.

Текст соответствующего письма Савченко опубликовала на своей странице в Facebook.

Отметим, что в июне идентичное письмо Савченко написала президенту России Владимиру Путину. В тогдашнем обращении политик призвала хозяина Кремля помиловать 66 украинских политзаключенных, которые находятся в плену на территории РФ.

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Арестованая народная избранница в своем письме Трампу выразила надежду на успешную совместную работу с США. Отметим, что в своем письме Савченко назвала Украину "терра инкогнито" – "неизвестной для многих иностранцев землей, страной новых возможностей, талантливых, свободных, патриотичных людей, богатой на ресурсы".

Я прошу Вас помочь освободить всех украинских политзаключенных из России, потому что только Вам как лидеру сильнейшей страны в мире, которая признает основополагающими такие ценности, как права человека, и только Вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям,

– говорится в письме Савченко к Трампу.