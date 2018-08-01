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Савченко написала Трампові листа: відомий зміст

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Савченко написала листа до Трампа
Савченко написала листа до Трампа / Фото з вільних мереж

Народний депутат без мандата Надія Савченко написала листа президентові США Дональдові Трампу, в якому просить американського лідера повернути з Росії українських політв'язнів.

Текст відповідного листа Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що у червні ідентичного листа Савченко написала до президента Росії Володимира Путіна. У тодішньому зверненні політик закликала господаря Кремля помилувати 66 українських політв'язнів, які перебувають у полоні на території РФ.

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Арештована народна обраниця у своєму листі до Трампа висловила надію на успішну спільну роботу зі США. Зазначимо, що у своєму листі Савченко назвала Україну "терра інкогніто" – "невідомою для багатьох іноземців землею, країною нових можливостей, талановитих, вільних, патріотичних людей, багатою на ресурси".

Я прошу Вас допомогти звільнити всіх українських політв'язнів з Росії, тому що тільки Вам як лідеру найсильнішої країни в світі, яка визнає основоположними такі цінності, як права людини, і тільки Вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити все можливе для повернення українських політв'язнів додому, до своїх родин,
– мовиться у листі Савченко до Трампа.

 

Теги: Новини України Новини США Новини політики Надія Савченко Дональд Трамп Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 канал
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