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Савченко из-за решетки написала письмо Путину просит помиловать всех украинских политзаключенных

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Надежда Савченко написала письмо Путину
Надежда Савченко написала письмо Путину / Getty images

Нардеп Надежда Савченко просит президента России Владимира Путина помиловать 66 украинских политзаключенных, находящихся в плену на территории РФ.

Фото письма Савченко с перечнем политзаключенных появилось на Facebook-странице нардепа.

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Сегодня, 13 июня 2018, народный депутат, бывший и нынешний политзаключенный Надежда Савченко, обратилась письмом с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту РФ Владимиру Путину,
– говорится в сообщении, распространенном пресс-служба нардепа.

Кроме письма на русском с подписью Савченко, в заметке также обнародован перечень из 66 человек, которых незаконно удерживают в России и на территории оккупированного Крыма.

К слову, это уже не первое письмо, которое Савченко пишет президенту России, находясь в украинском СИЗО. В середине мая Савченко во время судебного заседания по продлению ей меры пресечения сообщила, что написала письмо Путину с просьбой "разблокировать процесс обмена пленными".

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.

Теги: Новости России заложники Новости Украины Новости политики Обмен пленными Владимир Путин Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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