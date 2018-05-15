Савченко написала письмо Путину: известно, что просит нардеп

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными.

Об этом она сообщила после заседания суда в понедельник, 14 мая, передают "Украинские новости".

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В частности, Савченко сомневается, что ее включили в список на обмен пленными.

В то же время, нардеп положительно воспринимает включение в этот список руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и считает, что именно это обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.

Кроме того, политик подчеркнула, что считает Службу безопасности Украины виновной в прекращении процедуры обмена.

Напомним, 15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепу Надежде Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.