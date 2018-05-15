Савченко готова вернуться в российскую тюрьму: озвучена причина

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что готова вернуться в российскую тюрьму, если ее внесут в список на обмен пленными в случае возврата 60 украинских заложников.

Об этом заявила Савченко в Шевченковском райсуде Киева во вторник, 15 мая.

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Она отметила, что готова вернуться в российскую тюрьму, если в списки обмена между Киевом и оккупированными территориями Донетчины и Луганщины будут внесены все 60 пленных украинских солдат.

Надежда Савченко согласилась на внесение ее имени в список на обмен заложников также с Россией. Однако отметила, что это случится только в случае возвращения пленных в Украину, среди них должны быть и крымские татары, которые страдают от репрессивной политики России.

Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, например, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ,

– сказала она.

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Смотрите видео речи Савченко во время судебного заседания:

Напомним, Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей нардепа Надежды Савченко. Так, под стражей политик пробудет до 13 июля.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.



Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева.



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней.