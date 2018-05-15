Савченко готова повернутися у російську в'язницю: озвучено причину

Народний депутат Надія Савченко заявила, що готова повернутися до російської в'язниці, якщо її внесуть у список на обмін полоненими у разі повернення 60 українських заручників.

Про це заявила Савченко у Шевченківському райсуді Києва у вівторок, 15 травня.

Читайте також: Савченко розповіла, що свідки погрожують фізичною розправою сестрі нардепа

Вона зазначила, що готова повернутися в російську в'язницю, якщо у списки обміну між Києвом і окупованими територіями Донеччини та Луганщини, будуть внесені всі 60 полонених українських солдатів.

Надія Савченко погодилась на внесення її імені у список на обмін заручників також з Росією. Проте зазначила, що це трапить лише у випадку повернення полонених в Україну, серед них мають бути й кримські татари, які страждають від репресивної політики Росії.

Я прекрасно знаю, яка доля мене чекає в Росії. Якщо, наприклад, за мене віддадуть всіх 60 полонених і кримських татар, які перебувають в Російській Федерації, то так, я погоджуся з долею і відсиджу 22 роки в РФ,

– сказала вона.

Читайте також: Савченко розповіла, чи потрапить у список на обмін до бойовиків

Дивіться відео промови Савченко під час судового засідання:

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.