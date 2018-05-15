Савченко готова повернутися у російську в'язницю: озвучено причину
Народний депутат Надія Савченко заявила, що готова повернутися до російської в'язниці, якщо її внесуть у список на обмін полоненими у разі повернення 60 українських заручників.
Про це заявила Савченко у Шевченківському райсуді Києва у вівторок, 15 травня.
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Я прекрасно знаю, яка доля мене чекає в Росії. Якщо, наприклад, за мене віддадуть всіх 60 полонених і кримських татар, які перебувають в Російській Федерації, то так, я погоджуся з долею і відсиджу 22 роки в РФ,
– сказала вона.
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Дивіться відео промови Савченко під час судового засідання:
Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так, під вартою політик пробуде до 13 липня.
У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.
22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.