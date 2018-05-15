Савченко написала листа Путіну: відомо, що просить нардеп

Народна депутат України Надія Савченко розповіла, що написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням розблокувати обмін полоненими.

Про це вона повідомила після засідання суду в понеділок, 14 травня, передають "Українські новини".

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Зокрема, Савченко сумнівається, що її включили в список на обмін полоненими.

Водночас, нардепка позитивно сприймає включення в цей список керівника Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана і вважає, що саме ця обставина розблокує процес обміну полоненими.

Окрім того, політик наголосила, що вважає Службу безпеки України винною в припиненні процедури обміну.

Нагадаємо, 15 травня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для нардепа Надії Савченко. Так, під вартою політик пробуде до 13 липня.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.