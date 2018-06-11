Савченко резко высказалась о Тимошенко: "Это самое беспощадное существо"

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом, заверила, что до своего попадания в политику никогда не была знакома с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Савченко также высказала острую критику в адрес Тимошенко.

Об этом арестованный нардеп рассказала изданию "Гордон".

"Я видела Юлию Владимировну на всех площадях и революциях. Я никогда не была знакома с ней лично, даже тогда, когда видела ее, стоя в первых рядах на акциях "Украина без Кучмы", когда мне было еще 19 лет, или когда держала оцепление на Майдане в 2014 году, когда она была на сцене в инвалидной коляске", – заверила Савченко.

Читайте также: Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты о Леди Ю

Я, Надежда Савченко, как избиратель, а не политик, имею право! О Тимошенко как президенте. Это самое хладнокровное, наиболее беспощадное, самое лукавое существо, которое мне приходилось видеть в жизни, –

подчеркнула Савченко.

К слову, в марте, когда вспыхнул скандал вокруг Надежды Савченко, которую заподозрили в подготовке терактов, Юлия Тимошенко заявила, что после возвращения из российского плена Савченко необходимо было направить на психологическую реабилитацию. Тимошенко также заявила, что проголосовала бы за лишение Савченко депутатской неприкосновенности, однако не смогла этого сделать из-за нахождения в командировке.