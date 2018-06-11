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Савченко різко висловилась про Тимошенко: "Це найбезжальніша істота"

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Савченко розкритикувала Тимошенко
Савченко розкритикувала Тимошенко / колаж 24 Канал

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко, яка перебуває під арештом, запевнила, що до свого потрапляння у політику ніколи не була знайома з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко. Савченко також висловила гостру критику на адресу Тимошенко.

Про це арештована нардеп розповіла виданню "Гордон".

"Я бачила Юлію Володимирівну на всіх площах і революціях. Я ніколи не була знайома з нею особисто, навіть тоді, коли бачила її, стоячи в перших рядах на акціях "Україна без Кучми", коли мені було ще 19 років, або коли тримала оточення на Майдані в 2014 році, коли вона була на сцені в інвалідному візку", – запевнила Савченко.

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Я, Надія Савченко, як виборець, а не політик, маю право! Про Тимошенко як президента. Це найхолоднокровніша, найбезжальніша, найлукавіша істота, яку мені доводилося бачити в житті, –
наголосила Савченко.

До слова, у березні, коли спалахнув скандал довкола Надії Савченко, яку запідозрили у підготовці терактів, Юлія Тимошенко заявила, що після повернення з російського полону Савченко необхідно було скерувати на психологічну реабілітацію. Тимошенко також заявила, що проголосувала б за позбавлення Савченко депутатської недоторканності, проте не змогла цього зробити через перебування у відрядженні.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Юлія Тимошенко Президент України
Джерело: 24 Канал
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