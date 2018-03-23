Мені дуже шкода, – Тимошенко про Савченко
Надію Савченко після повернення з російської в'язниці, потрібно було відправити на психологічну реабілітацію.
Таку думку висловила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає "РБК-Україна".
"Мені дуже шкода, що так трагічно це все сьогодні завершилося. Надія Савченко – це мій особистий глибокий біль. Добре пам'ятаю, як вся Україна і демократичні країни світу дивилися з захопленням на цього Героя України", – заявила Тимошенко.
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Політик додала, що 22 березня не голосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко, оскільки була у відрядженні за межами України.
Якщо б була, голосувала б за зняття недоторканності, але не голосувала б за арешт. Можна було, не заарештовуючи людини, розібратися з усіма обставинами і після цього приймати рішення судом,
– вважає лідер "Батьківщини".
На думку Юлії Тимошенко, вона не могла передбачити вчинків Надії Савченко після її повернення з російської в'язниці.
Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.
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