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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Мені дуже шкода, – Тимошенко про Савченко

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Тимошенко прокоментувала арешт Савченко
Тимошенко прокоментувала арешт Савченко / pohnews.org

Надію Савченко після повернення з російської в'язниці, потрібно було відправити на психологічну реабілітацію.

Таку думку висловила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає "РБК-Україна".

"Мені дуже шкода, що так трагічно це все сьогодні завершилося. Надія Савченко – це мій особистий глибокий біль. Добре пам'ятаю, як вся Україна і демократичні країни світу дивилися з захопленням на цього Героя України", – заявила Тимошенко.

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Політик додала, що 22 березня не голосувала за зняття недоторканності з Надії Савченко, оскільки була у відрядженні за межами України.

Якщо б була, голосувала б за зняття недоторканності, але не голосувала б за арешт. Можна було, не заарештовуючи людини, розібратися з усіма обставинами і після цього приймати рішення судом,
– вважає лідер "Батьківщини".

На думку Юлії Тимошенко, вона не могла передбачити вчинків Надії Савченко після її повернення з російської в'язниці.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Затримання Савченко Надія Савченко Юлія Тимошенко ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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