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Мне очень жаль, – Тимошенко о Савченко

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Тимошенко прокомментировала арест Савченко
Тимошенко прокомментировала арест Савченко / pohnews.org

Надежду Савченко после возвращения из российской тюрьмы, нужно было отправить на психологическую реабилитацию.

Такое мнение высказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает "РБК-Украина".

"Мне очень жаль, что так трагически это все сегодня завершилось. Надежда Савченко – это моя личная глубокая боль. Хорошо помню, как вся Украина и демократические страны мира смотрели с восхищением на этого Героя Украины", –заявила Тимошенко.

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Политик добавила, что 22 марта не голосовала за снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, поскольку была в командировке за пределами Украины.

Если бы была, голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала бы за арест. Можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами и после этого принимать решения судом,
– считает лидер "Батькивщины".

По мнению Юлии Тимошенко, она не могла предвидеть поступков Надежды Савченко после ее возвращения из российской тюрьмы.

Напомним, 23 марта Надежду Савченко арестовали на два месяца. Такое решение принял Шевченковский районный суд города Киева. Ее подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота.

Теги: Новости Украины Новости политики Надежда Савченко Задержание Савченко Юлия Тимошенко ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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