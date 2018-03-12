Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна

Резонансна подія в Києві. Працівник поліції, закидав гранатами сбушників, які спробували його затримати за торгівлю зброєю.

В цій історії, як то кажуть, прекрасно все. І те, що поліцейський, якого затримували, раніше служив в "Беркуті", успішно переатестувався і продовжив службу вже в новій поліції. І те, як українські спецслужби діють, коли їм протистоїть не якийсь опозиційний політик чи мітингувальники в наметовому містечку. А підготовлений працівник силового відомства.

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Поліцейський вирішив підзаробити, торгуючи зброєю та патронами, як наслідок, на нього вийшло СБУ. Отож, підозрюваний поліцейський, кинувши гранату, поранивши одного з сбушників і спаливши їм машину, врешті, зміг втекти.

Тут не можна не відзначити високу якісь планування та виконання цієї спецоперації працівниками Служби Безпеки. Звісно, від помилки чи збою в роботі ніхто не застрахований. Але погодьтеся, куди краще у наших спецслужб виходить проводити обшуки у бізнесменів, кришувати конвертаційні центри, вилучати біткоїни у ІТ-підприємців, або ж переслідувати політичних опонентів нинішньої влади. Тут у працівників СБУ збоїв в роботі не буває.

А от коли йдеться про підготовленого і небезпечного зловмисника, то тут постійно щось трапляється. Пам’ятаєте, як раніше просто під носом в Служби безпеки отримав український біометричний паспорт та вільно пересувався з України до Росії відомий чеченський кіллер Денісултанов?

Аж поки він не скоїв замах на чеченських добровольців Адама Осмаєва та Аміну Окуєву. Воно й не дивно, адже, значна частина працівників СБУ зосереджена зовсім не на тому, щоб захищати національну безпеку.

Рівно рік тому ми зробили журналістське розслідування про те, як перший заступник глави Служби Безпеки Павло Демчина разом з підлеглими бере участь в численних наїздах на бізнес, зокрема, на імпортерів скрапленого газу. Робить він це, напевне, не просто так. Бо самого Демчину, мені з моєю колегою Євгенією Моторевською вдалося застати коли він виходив з великого незадекларованого маєтку під Києвом.

При чому, сам Демчина так і не зміг пояснити толком, як у його родини з’явилися кошти на цей розкішний будинок. Втім, як ви, напевне, здогадалися, будинок – це лише частина статків родини цього високопоставленого СБУшника.

Кілька земельних ділянок, квартири, та чотири дорогі іномарки, записані на його цивільну дружину, з якою Демчина офіційно не розписаний, оскільки в цьому випадку йому довелося б декларувати все це майно.

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До речі, після виходу нашого розслідування, Національне антикорупційне бюро порушило проти Павла Демчини кримінальне провадження за підозрою в незаконному збагаченні. І ось, минув рік, і детективам Бюро вдалося днями з’ясувати, що офіційний спільний дохід Демчини та його цивільної дружини в чотири рази менше, ніж вартість тільки їхніх авто. А про будинки та квартири й говорити нічого.

Ну власне, хто б сумнівався. То ж, пояснювати звідки гроші на все це майно у наших правоохоронців, напевне, не треба: наїзди, відкати і кришування. Ось, основна робота для чималої кількості працівників як СБУ, так й інших силових структур.

Відтак, не варто дивуватися, що коли їм доводиться мати справу не з черговим бізнесменом, а із небезпечним злочинцем, наші браві спецслубжи стають не захисниками закону, а жертвами беззаконня. І це при тому, що ми їх ще утримуємо із своїх податків. Якби ще й самим їх фізично не довелося захищати від бандитів.