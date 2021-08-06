По случаю завершения строительства в Черкассы прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Как сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, строительные работы выполнили уже в полном объеме.

Восстановление авиаперевозок является важной составляющей развития транспортной отрасли и инвестиционной привлекательности региона. Это не только позволит черкащанам путешествовать по миру, но и откроет Черкассы как перспективную туристическую точку для иностранцев,

– сказал премьер.



Шмыгаля в Черкассах встречал Александр Скичко / Фото Кабмина

Что известно о ремонте аэропорта Черкасс

Реконструкцию аэропорта начали еще в 2018 году, но ремонтные работы пришлось остановили из-за ряда причин. Чтобы возобновить строительство, Черкасская ОГА погасила все долги, а это – 12,8 миллиона гривен.

Эти деньги пошли на:

выплату задолженности по зарплате;

уплату земельного начала и взноса в Пенсионный Фонд.

Общая стоимость строительства составила примерно 129 миллионов гривен.

Когда заработает аэропорт

Как сообщил Скичко премьеру, сейчас готовятся документы для получения сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта. Однако для полноценного запуска аэропорта следует:

тремонтировать терминал;

закупить дополнительное оборудование.

По словам Дениса Шмыгаля, для реконструкции терминала аэропорта стоит привлекать инвесторов и реализовывать проект в рамках государственно-частного партнерства.

Планируется, что аэропорт заработает уже к концу 2021 года и сначала сможет принимать только небольшие самолеты.

Интересно! Аэропорт "Черкассы" получил статус международного аэропорта в 2009 году. Он имеет единственную взлетно-посадочную полосу, которая по всем характеристикам является третьей в Украине по мощности после обоих киевских.