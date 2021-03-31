В Черкассах могут усилить карантин: мэр Бондаренко заявил, что торговые центры не закроют
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что в городе не будут закрывать торговые центры и парки, даже если введут усиленный карантин. Он объяснил это необходимостью наполнять местный бюджет.
Источник:RegioNews
Глава Черкасс отметил, что сейчас в городе ситуация – контролируется. Также он сказал, что в работе руководствуется здравым смыслом.
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Почему торговые центры не будут закрывать
По словам Бондаренко, горсовет не может себе сейчас позволить недополучение бюджета в 200 или 100 миллионов гривен. Поэтому он считает, что закрытие магазинов или парков не даст желаемого эффекта.
Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры. Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами.
– добавил Бондаренко
Анатолий Бондаренко в борьбе с карантином
- Глава Черкасс известен многочисленными сомнениями в необходимости карантина из-за пандемии.
- В мае 2020 года он досрочно отменил карантин.
- Президент тогда пригрозил ему возможными юридическими последствиями.
- Бондаренко проиграл судебный процесс против Владимира Зеленского.
- Он обращался к правосудию касаемо того, что президент назвал его бандитом из-за отмены карантина.
- 6 января мэр Черкасс сказал, что локдаун – не ко времени.
- 24 марта он отказался усиливать карантин.
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