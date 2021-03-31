Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что в городе не будут закрывать торговые центры и парки, даже если введут усиленный карантин. Он объяснил это необходимостью наполнять местный бюджет.

Глава Черкасс отметил, что сейчас в городе ситуация – контролируется. Также он сказал, что в работе руководствуется здравым смыслом.

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Почему торговые центры не будут закрывать

По словам Бондаренко, горсовет не может себе сейчас позволить недополучение бюджета в 200 или 100 миллионов гривен. Поэтому он считает, что закрытие магазинов или парков не даст желаемого эффекта.

Не будем запрещать людям посещать парки и торговые центры. Если бы сейчас Кабмин сказал органам местного самоуправления: "Мы компенсируем вам 40% потерь, затяните пояса", мы бы это сделали, а так нас оставили один на один с нашими проблемами.

– добавил Бондаренко

Анатолий Бондаренко в борьбе с карантином