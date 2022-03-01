Сразу в нескольких украинских городах прозвучала воздушная тревога. Речь идет о Черкассах, Уманском районе, Виннице, а также Конотопе.

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Если вы находитесь в собственных домах, то рекомендуем сразу же переходить в укрытия. Это может спасти вашу жизнь.

Напоминаем о важности пребывания в укрытии до тех пор, пока вы не услышите сигнал об отбое воздушной тревоги. Берегите себя!

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