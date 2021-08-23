По данным полицейских группа неизвестных пыталась установить звукоусилительную аппаратуру в месте, где запланировали проведение торжественных мероприятий. В то же время они не имели соответствующих разрешений.

Важно "Сердце Украины": флаг торжественно подняли на Черкасщине с участием Зеленского

На замечания правоохранителей молодые люди не реагировали и продолжали нарушать общественный порядок. Как следствие – 6 человек пришлось задержать. Они, как сообщили полицейские, "грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских".

Нарушителей доставили в местный участок полиции. Там будут предоставлять правовую квалификацию их действиям. Также полиция призвала участников массовых мероприятий соблюдать законодательство и не нарушать общественный порядок.

Что происходило 23 августа в Черкасской области

С самого утра в Марьяновке Черкасской области начались торжества по случаю Дня Государственного Флага Украины. Туда прибыл президент Владимир Зеленский и произнес праздничную речь. Также он открыл фантастический арт-обьект, который построили в географическом центре страны к 30-летию независимости.

Он имеет вид большой площадки с 25 парами крыльев, которые олицетворяют 24 области нашего государства и украинский Крым. Каждая пара украшена аутентичным орнаментом каждого региона, а в центре разместили скульптуру сердца под стеклом. Если подойти к ней поближе – можно услышать "сердцебиение" нашей страны.

Как на Черкасщине поднимали Государственный Флаг Украины / Фото ОП