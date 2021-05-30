О пропаже сообщили родители, которые сначала самостоятельно пытались найти сына. Тем не менее, поиски были тщетными и они обратились за помощью в полицию.

Читайте также Во второй раз при аналогичных обстоятельствах: спецназовец нашел пропавшего 12-летнего мальчика – фото

В субботу, 29 мая, в 23: 20 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в лесу возле села Свидивок пропал 6-летний мальчик,

– проинформировали в пресс-службе.

Удалось выяснить, что мальчик играл во дворе, а когда его любимая собака выбежала на улицу – побежал за четвероногим другом. Животное повело ребенка в лес, а там они оба исчезли.

Поисковые работы продолжались всю ночь. Правоохранители и неравнодушные граждане разделились в лесу и обследовали квадрат в районе 10 километров – проверяли чащи и водно-болотные угодья.

Мальчика нашли утром

Мальчика нашли утром в 05:30 местные жители.

Он испуганно сидел неподалеку от болота, обнимая своего верного четвероногого товарища, и плакал. К счастью, с ребенком все было хорошо, его доставили домой и передали родным,

– добавили правоохранители.

В Черкасской области всю ночь искали 6-летнего мальчика: смотрите видео