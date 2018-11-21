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      Черная пятница в "Цитрусе": ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели

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      Черная пятница в "Цитрусе": ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели

      Самая яркая и справедливая Черная пятница-в"Цитрусе"! ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели, попадут в список акционных товаров. Размер скидок – от 7% до 70%!

      В этом году "Цитрус" предложил новый яркий формат определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Если обычно товары для скидок определяются самим магазином, то в этот раз на выбор акционных товаров повлияли более 10 000 голосов покупателей!

      Представляем вам ТОП-10 самых желанных гаджетов по итогам народного голосования. Голоса покупателей, принявших участие в выборе товаров, распределились следующим образом:

      Xiaomi Redmi note 5 набрал 15.37% голосов покупателей;

      Huawei P smart plus набрал 11.16% голосов покупателей;

      iPhone 7 набрал 11.14% голосов покупателей;

      iPhone X набрал 11.10% голосов покупателей;

      Meizu 16th набрал 10.70% голосов покупателей;

      Xiaomi Mi Band 3 набрал 9.37% голосов покупателей;

      AirPods набрали 8.32% голосов покупателей;

      Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосов покупателей;

      Sony Ps4 Slim + игра набрали 7.54% голосов покупателей;

      Samsung Galaxy S8 набрал 6.98% голосов покупателей.

      Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу – https://www.citrus.ua/black-friday/.

      Бонус для участников голосования

      20 участников голосования стали обладателями сертификата на 1000 грн на покупки в Цитрусе. Объявление участников состоялось 20 ноября в 17:00 на нашем официальном YouTube канале по этой ссылке.

      О " Цитрусе"
      "Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, которые работают в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети, которые не имеют аналогов.

      Website: www.citrus.ua
      Facebook: www.facebook.com/citrus.ua
      Instagram: https://www.instagram.com/citrus_ua/

      Информационный видеоблог о технике и аксессуарах "Гаджетариум".

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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