Самая яркая и справедливая Черная пятница-в"Цитрусе"! ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели, попадут в список акционных товаров. Размер скидок – от 7% до 70%!

В этом году "Цитрус" предложил новый яркий формат определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Если обычно товары для скидок определяются самим магазином, то в этот раз на выбор акционных товаров повлияли более 10 000 голосов покупателей!

Представляем вам ТОП-10 самых желанных гаджетов по итогам народного голосования. Голоса покупателей, принявших участие в выборе товаров, распределились следующим образом:

Xiaomi Redmi note 5 набрал 15.37% голосов покупателей;

Huawei P smart plus набрал 11.16% голосов покупателей;

iPhone 7 набрал 11.14% голосов покупателей;

iPhone X набрал 11.10% голосов покупателей;

Meizu 16th набрал 10.70% голосов покупателей;

Xiaomi Mi Band 3 набрал 9.37% голосов покупателей;

AirPods набрали 8.32% голосов покупателей;

Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосов покупателей;

Sony Ps4 Slim + игра набрали 7.54% голосов покупателей;

Samsung Galaxy S8 набрал 6.98% голосов покупателей.

Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу – https://www.citrus.ua/black-friday/.

Бонус для участников голосования

20 участников голосования стали обладателями сертификата на 1000 грн на покупки в Цитрусе. Объявление участников состоялось 20 ноября в 17:00 на нашем официальном YouTube канале по этой ссылке.

О " Цитрусе"

"Цитрус" – национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня "Цитрус" – это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, которые работают в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизованных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети, которые не имеют аналогов.

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