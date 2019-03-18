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      Черная водка для смельчаков и новаторов

      81 Читати новину українською
      Черная водка
      Черная водка

      Украинцы довольно охотно экспериментируют.

      К такому выводу пришли маркетологи ТМ PRIME. Именно под этим брендом зимой этого года на полках магазинов появилась водка черного цвета – PRIME Black Carbon. Нестандартная подача классического напитка пришлась потребителям по душе. По данным производителя, лишь за несколько месяцев было реализовано несколько сотен тысяч бутылок черного 40% напитка.

      PRIME Black Carbon – первая черная водка от украинского производителя ЛВЗ PRIME (пгт Малиновка, Харьковской области). Ее мировым аналогами являются британская водка BlaVod. Черные водки по органолиптическим показателям абсолютно соответствуют классическому белому варианту. Черный цвет водки достигается пищевой вытяжкой на основе экстракта акации катеху.

      PRIME Black Carbon (0,5 л) можно купить по цене около 100 грн.

      Справка

      PRIME – украинский водочный бренд с более чем 10-летней историей. В линейке PRIME 8 позиций, способных удовлетворить любой самый требовательный вкус. Выпускается на самом современном в Украине ликеро-водочном заводе PRIME, который расположен в экологически чистой Малиновке (Харьковской области).

      OLYMP Alcohol Company входит в ТОП-5 ведущих алкогольных компаний Украины. В портфеле компании водочные бренды PRIME, "Др. Житник", IDEA, коньяки Erivani Gold и Niko Pirosmani, "Бальзам Мольфара" и др.

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      Теги: Новости Украины Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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