6 декабря, 08:54
Били по критической инфраструктуре: какие последствия дронового террора Черниговщины

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • В ночь на 6 декабря российские военные атаковали Черниговщину дронами, ударив по критической инфраструктуре.
  • В области зафиксированы разрушения, но пострадавших нет; ГСЧС оперативно ликвидировала пожары после атак.

В ночь на субботу, 6 декабря, российские военные массированно атаковали Украину. В частности, пострадала Черниговщина – враг целился по объектам критической инфраструктуры.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали о последствиях удара противника.

Какие последствия атаки на Черниговскую область?

К счастью, в результате российского массированного обстрела на Черниговщине нет пострадавших. Однако на территории области возникли разрушения:

  • в Чернигове и районе противник ударил по объектам критической инфраструктуры;
  • в Корюковском районе зафиксировано попадание в жилом секторе и по гражданскому объекту.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие после атаки.

Что известно о последствиях в других регионах?

  • На Днепропетровщине также возникли пожары, задело инфраструктуру, разрушен частный дом, еще почти 10 – разбиты. Пострадали 3 человека: 37-летний и 65-летний мужчины и 75-летняя женщина.

  • В Киевской области последствия атаки зафиксировали в нескольких районах, пострадали 3 человека. В частности, в Фастове поврежден железнодорожный вокзал.

  • В Луцке в одном из микрорайонов горят продуктовые склады.