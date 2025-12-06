Били по критической инфраструктуре: какие последствия дронового террора Черниговщины

В ночь на субботу, 6 декабря, российские военные массированно атаковали Украину. В частности, пострадала Черниговщина – враг целился по объектам критической инфраструктуры.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели рассказали о последствиях удара противника.

Какие последствия атаки на Черниговскую область?

К счастью, в результате российского массированного обстрела на Черниговщине нет пострадавших. Однако на территории области возникли разрушения:

в Чернигове и районе противник ударил по объектам критической инфраструктуры;

противник ударил по объектам критической инфраструктуры; в Корюковском районе зафиксировано попадание в жилом секторе и по гражданскому объекту.

Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие после атаки.

Последствия российского обстрела 6 декабря: смотрите фото

Что известно о последствиях в других регионах?