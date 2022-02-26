Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, передает 24 канал.

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По уточненной информации, Сумы полностью под нами. В Сумах действующие и бывшие военнослужащие, а также обычные граждане организовались и держат оборону.

Они даже делают вылазки в сторону противника, сжигают ему тылы, топливо, бензовозы. Сейчас там российская армия полностью деморализована. Не происходит никаких действий: нет топлива, нет настроения и нет морали,

– заверил Арестович.

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Полный брифинг Арестовича: смотрите видео