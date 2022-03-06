Жителям этих мест советуют оставаться в укрытиях

Об этом заявил советник министра МВД Антон Геращенко. Он рассказал, что в окружении 4 местностей – Чернигов, Сумы, Мариуполь и окрестности Киева.

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Что касается Киева, то речь идет о северных окраинах – районе Бучи, Ирпене и сельской местности рядом с ними. "Там, где ведутся и велись жестокие бои", – сказал советник главы МВД.

Что касается эвакуации из этих районов, то Геращенко призвал украинцев оставаться в укрытии, пока не будут на 100% согласованы гуманитарные коридоры.