Как объяснил главный врач городской больницы №2 Владислав Кухар, вакцину выделили для жителей Чернигова и Черниговской области, другие же желающие могут вакцинироваться в своих регионах.

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Почему ввели ограничения

Дело в том, что Чернигов стал первым городом, где в центрах прививки по собственному желанию можно получить дозу Pfizer. По словам Кухар, чтобы прививаться конкретной вакциной, люди приезжали из Киева, Кропивницкого, Броваров, Черкасс. Вероятно, большое количество желающих не давало самим черниговцам прививаться.

Вакцину видят для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине,

– прокомментировал Владислав Кухар.

Как изменились правила

Жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации. С 15:00 до 16:00. Это будет происходить при двух условиях:

если останутся свободные дозы вакцины;

не будет желающих черниговцев сделать прививку.

Где вакцинироваться в Чернигове

Всего в Чернигове работает 5 центров массовой вакцинации. На выходных вакцину Pfizer можно получить в:

ТРЦ "Цум" и "Голливуд" с 10:00 до 16:00.

на Шерстянке и Масанах будут работать с 9:00 до 15:00.

Вакцинироваться Coronavac на выходных можно в здании Деснянского районного совета с 9:00 до 15:00.