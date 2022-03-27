Ремонтные работы проводят по возможности, когда нет обстрелов.

Важно На Черниговщине россияне разбомбили еще 2 школы и гражданские здания

Что произошло в Чернигове за последние сутки

Спасатели потушили 8 пожаров. Один из них произошел, потому что российские захватчики обстреляли жилой сектор.

Всего с начала войны ликвидировано 386 пожаров, из которых 257 возникли из-за обстрелов. Спасено 44 человека, из них 10 детей. За сутки спасатели 4 раза приобщались к оказанию помощи и выполнению других работ (с начала войны – 87 раз), – говорится в сообщении.

Также спасатели 6 раз обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы. За все время войны специалисты ГСЧС изъяли 115 таких взрывоопасных предметов.

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