Сейчас мужчинам объявили подозрение. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

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Мужчины хотели ограбить банк, но все пошло не по плану

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал, что злоумышленники решили ограбить банк и несколько месяцев готовились к этому.

В частности, мужчины сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить средства. А потом поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными.

Но... не удалось. Перестарались с дымовой завесой – сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. Испугавшись, поспешно сбежали,

– отметил Небытов.

Далее криминальная полиция Чернигова, Днепра, Запорожья и Николаева совместно с Департаментом уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Оба мужчины ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления.

В Чернигове мужчины совершили покушение на ограбление банка / Фото Уголовной полиции Украины

"Сейчас обоим задержанным следователями объявлены подозрения в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное повреждение имущества путем взрыва и покушение на кражу", – отметил полицейский.

Когда вину мужчин докажут в судебном порядке, то им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ожидают суд.

Прокуроры рассказали детали покушения на ограбление банка

В Черниговской областной прокуратуре отметили, что, по данным следствия, двое жителей Запорожской и Николаевской областей по предварительному сговору пытались похитить денежные средства клиентов банка, расположенного в городе Чернигове.

С середины февраля 2024 года мужчины периодически приезжали в город, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него,

– рассказали правоохранители.

Прокуроры отметили, что подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения до смежного с банком подвального помещения многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно в помещение хранилища.

Утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли.

Мужчин задержали в Запорожской и Николаевской областях / Фото Черниговской областной прокуратуры

"Пробив заранее подготовленное отверстие в хранилище, они проникли внутрь банка, где путем взлома арендованных индивидуальных ящиков осуществляли поиск вещей, денежных средств граждан. В банковских ящиках хранились денежные средства на общую сумму более 5,5 миллиона гривен", – отметили в прокуратуре.

Далее, не успев взломать все ящики до прибытия правоохранителей, мужчины скрылись с места совершения преступления. Подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым грабителям.