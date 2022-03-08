В этой ситуации важно не паниковать и выполнять все инструкции. Стоит также помочь родным и друзьям добраться до безопасного места.

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В Чернигове – воздушная тревога

Сирены в городе зазвучали 8 марта в 21:42. Всем обязательно нужно оставаться в укрытиях до отмены тревоги ради собственной безопасности.

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