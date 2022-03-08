В городе Чернигов в 19:38 начали раздаваться сирены. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники уйти в ближайшее укрытие.

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Если вы не имеете возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться в дома. Для этого нужно отойти от окон, лечь на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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