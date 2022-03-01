24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой трех девочек , родившихся в бомбоубежище. 26 родилась вторая тройня – девочка из Нежина тоже родила в укрытии.

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Тройни отчаянно борются за жизнь – после интенсивной терапии дети находятся вместе с матерями в бомбоубежищах.



Тройни рождаются под обстрелами / Фото Общественное

Молодая мама Анна назвала девушек Эмилия, Оливия и Мелания. Об именах других тройняшек неизвестно.

Тройни природные, самостоятельно зачались , не искусственное оплодотворение, последняя тройня была три года назад. Близнецов много, по 50 – 60 в год, а тройня три года назад была одна,

– отметил главврач роддома.



Тройни рождаются под обстрелами / Фото Общественное

Рожать женщинам в роддоме Чернигова приходится в коридоре первого этажа, где хоть немного безопаснее.



Дети вместе с родителями в хранилищах / Фото Суспільне