24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой трех девочек, родившихся в бомбоубежище. 26 родилась вторая тройня – девочка из Нежина тоже родила в укрытии.
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Тройни отчаянно борются за жизнь – после интенсивной терапии дети находятся вместе с матерями в бомбоубежищах.
Тройни рождаются под обстрелами / Фото Общественное
Молодая мама Анна назвала девушек Эмилия, Оливия и Мелания. Об именах других тройняшек неизвестно.
Тройни природные, самостоятельно зачались, не искусственное оплодотворение, последняя тройня была три года назад. Близнецов много, по 50 – 60 в год, а тройня три года назад была одна,
– отметил главврач роддома.
Тройни рождаются под обстрелами / Фото Общественное
Рожать женщинам в роддоме Чернигова приходится в коридоре первого этажа, где хоть немного безопаснее.
Дети вместе с родителями в хранилищах / Фото Суспільне
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