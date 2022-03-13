В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях обстрела Чернигова. Враг нанес по городу удар в 05:46.

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В Чернигове после авиаудара уничтожена многоэтажка

В результате авиаудара произошло разрушение со 2 по 9 этаж, далее – возгорание 9-этажного общежития,

– сообщили в ГСЧС.

На месте пожара работают 48 спасателей и 10 единиц техники. Кроме того, туда прибыла группа пиротехнических работ и подводного разминирования.



В Чернигове россияне разрушили многоэтажку / Фото ГСЧС

Есть жертва среди мирного населения

По предварительной информации семь человек удалось спасти. К сожалению, один человек погиб, еще один травмирован.

На месте продолжаются работы, работники МЧС разбирают завалы. Поэтому информация о погибших и пострадавших может обновиться.



Один человек погиб, еще один – ранен / Фото ГСЧС

Последствия обстрела Чернигова: смотрите видео