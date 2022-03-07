В городе раздаются сирены оповещения. Жильцам нужно как можно скорее собраться в укрытие.

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Возьмите с собой "тревожный чемодан". При необходимости помогите женщинам с детьми или пожилым людям пройти в бомбоубежище. Находитесь в укрытии пока не получите сообщение об отбое тревоги. Отметим, оно должно поступить только из официальных источников.

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