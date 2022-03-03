На месте происшествия работают спасатели. Пожар тушат 25 человек и 5 единиц техники.

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Известно, что загорелась резервуарная группа общей вместимостью 3 тысячи кубических метров дизельного топлива.

Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют.

Смотрите видео пожара на нефтебазе:

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал местных жителей не приближаться к месту пожара.

В Чернигове горит нефтебаза / Фото Вячеслава Чауса

На месте происшествия работают спасатели / Фото ГСЧС

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