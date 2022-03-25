Кладбище Яцево сейчас не работает, потому что оно находится в зоне боевых действий. Об этом рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.
Важно Мы отстоим свой город, – Чаус не верит в оккупацию Чернигова
Морги переполнены
Чиновник отметил, что людей хоронят на закрытых кладбищах.
Роем траншеи и каждый день мы в среднем хороним 40–45 человек. При этом очередь на захоронение – на неделю,
– рассказал мэр.
Кроме того, в моргах не хватает мощности, поэтому рядом устанавливают рефрижераторы. Три морга переполнены.
Чернигов мужественно держится
Город с начала войны постоянно обстреливают российские оккупанты. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус рассказал, что по Чернигову бьют каждые 15 минут. Российских войск в городе нет, но есть диверсионные группы.
Чаус подчеркнул, что город будут отстаивать, в оккупацию Чернигова чиновник не верит.
Кстати – Сегодня никто никуда не идет и не едет, – Чаус о ситуации с мостом в Чернигове: