В результате обстрелов российских оккупантов в водопроводных сетях Чернигова есть большое количество порывов. В результате поставки воды переведены в особый режим.

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Как будут подавать воду

С целью предотвращения затопления жилых домов водоснабжение Чернигова переведено на дневной и ночной режимы. Сообщается, что с 17 апреля в период с 22 часов вечера до 6 утра давление воды в сети будет существенно уменьшено.

Жителей призывают производить запасы воды и постоянно их обновлять после использования. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы починить сеть и возобновить бесперебойное водоснабжение в городе.

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