Напоминаем, что сначала следует выключить свет, газ и другие коммуникации в доме. Наготове неподалеку от выхода следует держать тревожную сумку со всем необходимым.
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Важно также помочь спуститься в укрытие всем немощным, пожилым или одиноким людям поблизости.
В хранилище следует сидеть до следующего звука сирены. Он означает, что опасность миновала и можно покинуть укрытие.
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