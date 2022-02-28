Благодаря храбрости ВСУ и территориальной обороны враг терпит неудачу на всех фронтах, многие российские оккупанты уже сдались в плен. Вместе с тем, враг продолжает обстрелы украинских городов, поэтому нужно быть осмотрительным и на быстро реагировать на тревожные сирены.

Кстати ВСУ по всем направлениям удерживают оборону определенных рубежей

Тревога в Чернигове

В Чернигове раздается сирена о воздушной тревоге. Российские оккупанты могут осуществить обстрел города. Жителям нужно немедленно уйти в укрытие. Оставить безопасное место можно только после соответствующего сообщения о том, что опасность миновала.

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