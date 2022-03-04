Остаться там нужно, пока не известят об отбое воздушной тревоги. Это спасет жизнь.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Если вы услышали сирены, необходимо срочно

Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.

Быстро одеться.

Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, выключить свет.

Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.