13 апреля в Черниговской области в больницу попали двое полуторагодичных детей – а все из-за падения с высоты. Обстоятельства событий выясняет полиция.

Возможно, дети были без присмотра взрослых. Правоохранители настойчиво призывают родителей не допускать таких ситуаций.

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Дети попали в реанимацию на Черниговщине: что известно

13 апреля, как отметили в полиции Черниговской области, в реанимацию в больницу попали сразу двое детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства событий полиция пока еще выясняет. Предварительно известно, что:

Примерно в 13 часов полуторагодовалый мальчик в Чернигове упал с высоты второго этажа в пролет между лестницей.

И буквально через час в ту же больницу привезли полуторагодовалую девочку , которая выпала из окна квартиры на 5 этаже.



Двое детей упали с высоты в Чернигове / Фото полиции Черниговщины

Полиция призывает родителей быть внимательнее с маленькими детьми

Правоохранители подчеркнули: безопасность маленьких детей зависит только от родителей, которые обязаны за ними следить. Ведь дети не имеют жизненного опыта, чтобы должным образом распознать опасность. Полиция советует:

Крепко закрывайте окна . Или используйте фиксаторы, чтобы дети не могли самостоятельно их открыть.

Не оставляйте детей одних – на лестнице и в других опасных местах. Лучше даже держите их за руку.

Эти простые меры безопасности способны спасти детям здоровье и жизни.