На Черниговщине двое детей с интервалом в час упали с высоты и попали в реанимацию
13 апреля в Черниговской области в больницу попали двое полуторагодичных детей – а все из-за падения с высоты. Обстоятельства событий выясняет полиция.
Источник:полиция Черниговской области
Возможно, дети были без присмотра взрослых. Правоохранители настойчиво призывают родителей не допускать таких ситуаций.
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Дети попали в реанимацию на Черниговщине: что известно
13 апреля, как отметили в полиции Черниговской области, в реанимацию в больницу попали сразу двое детей. Они получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства событий полиция пока еще выясняет. Предварительно известно, что:
- Примерно в 13 часов полуторагодовалый мальчик в Чернигове упал с высоты второго этажа в пролет между лестницей.
- И буквально через час в ту же больницу привезли полуторагодовалую девочку, которая выпала из окна квартиры на 5 этаже.
Двое детей упали с высоты в Чернигове / Фото полиции Черниговщины
Полиция призывает родителей быть внимательнее с маленькими детьми
Правоохранители подчеркнули: безопасность маленьких детей зависит только от родителей, которые обязаны за ними следить. Ведь дети не имеют жизненного опыта, чтобы должным образом распознать опасность. Полиция советует:
- Крепко закрывайте окна. Или используйте фиксаторы, чтобы дети не могли самостоятельно их открыть.
- Не оставляйте детей одних – на лестнице и в других опасных местах. Лучше даже держите их за руку.
Эти простые меры безопасности способны спасти детям здоровье и жизни.
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